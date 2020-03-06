«Партия Роста» рассматривает выдвижение кандидатуры Шнурова на выборы в ЗакС Петербурга

В «Партии Роста» рассматривается выдвижение кандидатуры музыканта Сергея Шнурова. Довыборы в ЗакС Петербурга пройдут по округу №21 пройдут 7 июня.

С таким заявлением в четверг, 5 марта, выступила глава фракции Оксана Дмитриева, сообщает 78.ru. При этом она отметила, что окончательный вариант еще не утвержден и, возможно, на выборы пойдет другой кандидат от партии.

Оксана Дмитриева добавила, что фракция обязательно пойдет на выборы по этому участку «в расчете на победу».

Ранее Шнуров вступил в «Партию Роста». Кандидатура Сергея Шнурова была представлена в качестве лидера партийного списка. Члены партии положительно восприняли лидерство Шнурова в партийном списке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Шнуров отметил, что его песни являются «абсолютно социальными высказываниями», которые поднимали проблемы. Кроме того, он пообещал не отказываться от критики окружающей его действительности.