Сын Высоцкого раскритиковал рекламу ФБР с фото отца

Актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий назвал решение ФБР использовать в рекламе фото его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя» глупым и бестактным поступком.

«Это глупо. На мой взгляд, это неправильно с правовой точки зрения. Еще и с этической точки зрения это более, чем странно, потому что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству. В этом нет, может, и ничего плохого, но это странно, глупо и бестактно», — заявил он, сообщает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что Американское Федеральное бюро расследований запустило в соцсети Facebook рекламу на русском языке, в которой ищет информаторов. Предполагается, что россияне будут снабжать ФБР информацией, «которая сможет помочь» ведомству. В рекламе ФБР выбрало кадр из советского фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором Владимир Высоцкий исполнил роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. В нижнем углу фотографии размещена подпись «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Государственной думы решили временно отказаться от посещения Соединенных Штатов из-за допроса депутата Юмашевой сотрудниками ФБР. Напомним, в аэропорту Нью-Йорка в США представители ФБР задержали и допросили депутата Государственной думы Юнгу Юмашеву