Российские депутаты перестанут летать в США из-за ФБР

Депутаты Государственной думы решили временно отказаться от посещения Соединенных Штатов из-за допроса депутата Юмашевой сотрудниками ФБР.

Советник председателя Государственной думы Анастасия Кашеварова официально объявила, что депутаты Государственной думы временно прекратят все визиты в Соединенные Штаты по причине прошедшего допроса Инги Юмашевой.

Политик отметила, что уже было отменено запланированное посещение США главой думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Сообщается, что российская сторона ждет извинений со стороны американских властей.

Напомним, что несколько дней назад 6 октября в аэропорту Нью-Йорка в США представители ФБР задержали и допросили депутата Государственной думы Юнгу Юмашеву, которая прибыла в страну на форум «Диалог Форт-Росс», нацеленный в том числе на нормализацию отношений между государствами.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в центре Петербурга в результате столкновения двух автомобилей погиб пешеход.