Две трети жителей России не хотят видеть на посту главы государства женщину

Причем результаты опроса среди мужчин и женщин почти не различаются. Они одинаково не согласны доверить руководство страной представительницам прекрасного пола. Фото: pixabay.com

Причем результаты опроса среди мужчин и женщин почти не различаются. Они одинаково не согласны доверить руководство страной представительницам прекрасного пола. Фото: pixabay.com

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, россияне не готовы видеть женщин на ключевых политических должностях.

Опрос под названием «Сохранить прекрасный пол» проводил Центр политической конъюнктуры ВЦИОМ. Выяснилось, что большинство опрошенных не против, чтобы женины занимали посты министров социальных направленностей, лидеров политических партий или фракций парламента.

Однако 68% участников опроса не готовы доверить представительницам прекрасного пола руководство государством. Еще 56% опрошенных не согласны видеть женщину даже на посту премьер-министра. При этом 69% не против, чтобы министерства здравоохранения, соцобеспечения и образования управлялись женской рукой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более половины россиян оптимистично смотрят на будущее и чувствуют уверенность в завтрашнем дне.