ВЦИОМ: более половины россиян уверены в завтрашнем дне

Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, а 57% видят жизненные перспективы. Об этом граждане рассказали в ходе опроса.

Так, 51% жителей признался в уверенности перед предстоящим днем. В 2000 году такой ответ дали только 33% респондентов. Также 57% граждан рассказали, что хорошо представляют будущее свое и своей семьи на год. 20 лет назад такой ответ дали только 31%.

Согласно исследованиям ВЦИОМ, 41% жителей хотят соответствовать уровню своего окружения. 23% хотели бы жить лучше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о главных событиях уходящего года по мнению россиян. Опрос населения провел ВЦИОМ.