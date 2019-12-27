ВЦИОМ озвучил главные события года по версии россиян

Жители России считают главными событиями уходящего года пенсионную реформу и открытие железнодорожного Крымского моста.

В пятницу, 27 декабря, ВЦИОМ обнародовал результаты итогового опроса населения. Больше всего в 2019 году россиян впечатлило повышение пенсионного возраста (так ответили 10% респондентов) и запуск железнодорожной части моста через Керченский пролив (4%).

Главным международным событием жители РФ считают улучшение обстановки в Сирии. Кроме того, россияне отметили назначение Владимира Зелинского на пост президента Украины и встречу российского и украинского лидеров в Париже.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно данным ВЦИОМ после большой пресс-конференции президента Владимира Путина рейтинг доверия к нему среди россиян значительно вырос.