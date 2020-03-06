Россияне хотят бесплатный доступ к соцсетям и электронной почте

Россияне хотят бесплатный доступ к соцсетям и электронной почте
Самые активные интернет-пользователи -- россияне от 18 до 24 лет: 99% из них выходит в сеть ежедневно. Фото: Pixabay

Инициативу по предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам, одобряют 74% россиян, говорится в исследовании Авито. Больше всего в поддержку той идеи высказались люди старше 55 лет. Бесплатный доступ россияне хотят к сайтам госуслуг, соцсетям, электронной почте, поисковам и сайты объявлений.

В целом по стране 74% опрошенных одобряют инициативу по предоставлению бесплатного доступа к интернет-сервисам и считают ее полезной, только 3% россиян высказались отрицательно. Еще 23% респондентов относятся к ней нейтрально. Больше всего государственную инициативу одобряет возрастная аудитория: в группе респондентов 55+ за такой подход выступают 86% респондентов.

Респондентам задали вопрос, какие именно ресурсы должны войти в перечень бесплатных (можно было выбрать несколько вариантов ответа). В целом среди всех опрошенных в первую очередь называли государственные информационные ресурсы, порталы, связанные с ЖКХ и госуслугами, а также сайты федеральных и региональных органов власти (88%). Бесплатный доступ к государственным информационным ресурсам больше поддерживают респонденты в возрасте 25-44 лет, а прочие ресурсы – более возрастная аудитория.

В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу обеспечить по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Для этого он предложил подготовить проект «Доступный интернет», который позволит заходить на некоторые сайты, не оплачивая при этом трафик.

Исследование Авито проводилось в феврале-марте 2020 года методом интернет-опроса среди 5 000 респондентов со всей России.

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Россияне хотят бесплатный доступ к соцсетям и электронной почте
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