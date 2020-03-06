Петербургские ученые создали материал, который защитит здания в Арктике

Он будет призван защитить сооружения от воздействия ветра и низких температур. Кроме этого, он не пропускает лучи ультрафиолета, а внутри не образуется конденсат.

Создателями выступили ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Они смогли разработать инновационный материал, который весьма пригодится в условиях Крайнего Севера и Арктики. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу университета.

Речь идет о углерод-полимерно композиционном материале, который будет защищать тепло, не утяжеляя при этом собой здания. Данное изобретение поможет оборудованию работать эффективно и защитит работающих на нем сотрудников от холода.

Из-за того, что материал состоит из углерода, он не является токсичным.

Чтобы изобретение могло противостоять сильным порывам ветра и повреждениям, между слоев материала добавляются слои из углеродной ткани, которые усиливают его.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса.