Стала известна самая популярная писательница за последнее десятилетие

Ей оказалась известная писательница Джоан Роулинг, которая известна всему миру своими книгами о Гарри Поттере.
Помимо нее, в список популярных писательниц за период с 2010 по 2019 года вошли Агата Кристи, известная своими детективными романами и Макс Фрай, который вне своего псевдонима является Светланой Мартынчик. Об этом сообщает портал LiveLib.
Книги Джоанн Роулинг, как сообщает портал, прочли 419 тыс. пользователей сайта. А в 2019 число любителей ее произведений составило 52 тысячи человек.
Интересовали пользователей книжного сервиса не только книги про мальчика с волшебными силами, но и книги: «Фантастические твари и где они обитают» и роман Роулинг «Случайная вакансия».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джоан Роулинг пообещала выложить четыре новых истории по вселенной «Гарри Поттера».