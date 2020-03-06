Стала известна самая популярная писательница за последнее десятилетие

Стала известна самая популярная писательница за последнее десятилетие
Книги Роулинг повлияли на поколения уже нескольких десятилетий. Фото: https://www.jkrowling.com/ Debra Hurford Brown

Ей оказалась известная писательница Джоан Роулинг, которая известна всему миру своими книгами о Гарри Поттере.

Помимо нее, в список популярных писательниц за период с 2010 по 2019 года вошли Агата Кристи, известная своими детективными романами и Макс Фрай, который вне своего псевдонима является Светланой Мартынчик. Об этом сообщает портал LiveLib.

Книги Джоанн Роулинг, как сообщает портал, прочли 419 тыс. пользователей сайта. А в 2019 число любителей ее произведений составило 52 тысячи человек.

Интересовали пользователей книжного сервиса не только книги про мальчика с волшебными силами, но и книги: «Фантастические твари и где они обитают» и роман Роулинг «Случайная вакансия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джоан Роулинг пообещала выложить четыре новых истории по вселенной «Гарри Поттера».

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