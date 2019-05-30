Джоан Роулинг пообещала выложить четыре новых истории по вселенной «Гарри Поттера»

Роулинг выложит свои произведения в интернете. Фото: https://www.jkrowling.com/ Debra Hurford Brown
Роулинг выложит свои произведения в интернете. Фото: https://www.jkrowling.com/ Debra Hurford Brown

Они появятся на сайте писательницы в конце июня.

Об этом стало известно 30 мая, пишет Mirror. В каждом произведении рассказывается об одной из четырех дисциплин, преподаваемой в школе Хогвартсе: заклинаниям, защите от темных искусств, зельеварению, травологии, прорицаниям, астрономии и уходу за магическими существами. Прочитать их можно будет уже 27 июня на официальном сайте Джоан Роулинг. Пока что никаких больше подробностей не сообщается.

Напоминаем, что книги о Гарри Поттере выходили в свет с 1997 по 2007 год. Произведение уже успели перевести на 79 языков.

Последним изданным произведением Джоан Роулинг стала пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которое по популярности обогнало трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Роулинг разъяснила, был ли секс между Дамблдором и Грин-де-Вальдом. Писательница в очередной раз дала понять, что двое были неравнодушны друг к другу.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
гарри поттер джоан роулинг
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