Власти Петербурга закупят лифты на 300 млн рублей

Их собираются устанавливать в многоквартирных домах на севере и в центре города.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщается на портале госзакупок. На замену и ремонт лифтов собираются потратить почти 300 миллионов рублей. На эти деньги удастся в домах на севере и в центре города. Подрядчиком выбрали регионального оператора «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Напоминаем, что с начала 2020 года петербуржцы начали больше платить за капитальный ремонт – стоимость выросла до девяти рублей за квадратный метр.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Котина мужчина напал на петербурженку в лифте. Он нанес женщине удары ножом из-за телефона. В результате было возбуждено уголовное дело.