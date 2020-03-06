Власти Петербурга закупят лифты на 300 млн рублей

Власти Петербурга закупят лифты на 300 млн рублей
Лифты будут заменять и чинить. Фото: Pixabay

Их собираются устанавливать в многоквартирных домах на севере и в центре города.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщается на портале госзакупок. На замену и ремонт лифтов собираются потратить почти 300 миллионов рублей. На эти деньги удастся в домах на севере и в центре города. Подрядчиком выбрали регионального оператора «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Напоминаем, что с начала 2020 года петербуржцы начали больше платить за капитальный ремонт – стоимость выросла до девяти рублей за квадратный метр.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Котина мужчина напал на петербурженку в лифте. Он нанес женщине удары ножом из-за телефона. В результате было возбуждено уголовное дело.

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