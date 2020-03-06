Сын Высоцкого возмущен использованием фото отца в американской рекламе

Сын Высоцкого возмущен использованием фото отца в американской рекламе
Вопрос будут решать в суде. Фото: pixabay

ФБР использовали кадры из фильма «Место встречи изменить нельзя» без разрешения.

Об этом стало известно 6 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Никита Высоцкий заявил, что собирается судиться из-за использования фотографии отца в рекламной кампании ФБР. Он понимает, что это будет непросто, но собирается отстаивать права до последнего. Высоцкий подчеркнул, что снимки принадлежат ему, брату и Марине Влади.

«Поверьте мне, надо быть Дерипаской, чтобы судиться в Америке. Это сложное дело»,

— заявил сын Высоцкого.

Напоминаем, что в ролике ФБР были кадры из фильма, в котором присутствовало изображение артиста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительницу Петербурга будут судить за фиктивную постановку на учет иностранцев.

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