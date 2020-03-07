Перечислены самые популярные писательница последнего десятилетия

Рейтинг возглавила Джоан Кэтлин Роулинг, которая написала романы о Гарри Поттере.

Об этом стало известно 6 марта. Обо всем пишет РИА Новости, ссылаясь на книжный портал LiveLib. Пользователи выбрали самые популярных писательниц мира и первое место досталось Джоан Кэтлин Роулинг, написавшая книги о Гарри Поттере. Второе место досталось Агате Кристи, а на третьем оказалась Светлана Мартынчик, более популярная под псевдонимом Макс Фрай.

Напоминаем, что книги Роулинг действительно невероятно известны – они переведены на десятки языков, а за 2019 год их прочитали более 50 тысяч раз. Кроме романов о Гарри Поттере пользователи открывали «Сказки барда Бидля», роман «Случайная вакансия» и «Фантастические твари и где они обитают».

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