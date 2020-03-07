В Финляндии задержали членов группировок по продаже поддельных лекарств

В Финляндии задержали членов группировок по продаже поддельных лекарств
Черный рынок по продаже препаратов очень опасен. Фото: https://pixabay.com/

Поддельных медицинских препаратов по итогу было конфисковано на сумму почти в восемь миллионов евро.

При поддержке Европола, Финская таможня вместе с французскими полицейскими провели операцию нацеленную против незаконной торговли лекарствами. Об этом сообщает Yle.

С помощью слаженных действий участников операции, удалось изобличить 12 преступных группировок. В общей сложности, было задержано 165 человек. Задержания произошли и в Финляндии. Но сколько людей было задержано — неизвестно.

Изъято было большое количество лекарств разных предназначений — 36. Среди них были снотворные, наркотические вещества, препараты для допинга, средства от аллергии, псевдоэфедрин, обезболивающие. И даже лекарства от рака.

Установлено, что участились случаи преступной торговли препаратами для лечения онкологии. Их крадут из больниц. Помимо этого, существует и тенденция продажи оптовыми компаниями лекарств не только аптекам, но и группировкам с черного рынка.

Поддельные лекарства также готовятся на секретных лабораториях ЕС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лекарства в аптеках России подорожают.

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