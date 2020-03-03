Лекарства в аптеках России подорожают

Пока что, непонятна польза от подобных поправок. Фото: pixabay.com

Пока что, непонятна польза от подобных поправок. Фото: pixabay.com

На рост цен повлияет ужесточение закона по продаже лекарств.

Поправки планируются ввести в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Об этом сообщают «Ведомости».

Предлагается установить «порог доминирования»: доля одной аптечной сети не сможет превысить 20% оборота рынка в городах федерального значения. Помимо этого, депутаты хотят ограничить бонусы за продвижение товара. Максимальный бонус будет составлять 5%. Планируется и запретить компенсации, которые дистрибьюторы платят аптекам, есть препараты теряются или повреждаются.

Отсрочка выплат за поставки лекарственных средств будет равняться не более 90 дням с получения товара.

Данные предложения могут повысить цены на лекарства или вызвать дефицит. Ведь бонусы заложены в ценах лекарств в рознице. А, если они уменьшатся, то увеличатся цены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти во всех аптеках России выросли цены на маски.