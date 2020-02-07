Почти во всех аптеках России выросли цены на маски

Почти во всех аптеках России выросли цены на маски
Спрос на медицинские маски вырос. Фото: unsplash.com

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили о резком повсеместном росте оптовых цен на медицинские маски.

Как сообщили в ведомстве, цены на медицинские маски поднялись в январе 2020 года в большинстве российских регионов. Производителей медицинских масок также предупредили, что ФАС будет выносить наказание в случае выявления поднятия цен.

По всей видимости, маски стали популярны среди россиян и не только, в связи с эпидемией нового коронавируса в Китае, который начинает распространяться по всему миру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае жертвами коронавируса стали 636 человек. Количество зараженных на данный момент составляет не менее 31,1 тысячи человек. Еще 186 тысяч человек находятся на карантине.

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