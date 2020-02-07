В Китае жертвами коронавируса стали 636 человек

В Китае жертвами коронавируса стали 636 человек
Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань. Фото: Pixabay

Согласно последним данным по обстановке в Китае, связанной с эпидемией коронавируса, от новой инфекции скончались 636 человек.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая обновил информацию по количеству погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV в Поднебесной, передает ТАСС.

Так, согласно данным комитета, количество зараженных на данный момент составляет не менее 31,1 тысячи человек. Выздоровления добились 1540 пациентов. Количество смертей выросло до 636 человек. Еще 186 тысяч человек находятся на карантине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае подтвердили смерть врача, который предупредил всех о коронавирусе. В китайском городе Ухань, где бушует эпидемия коронавируса, умер врач Ли Вэньлян.

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