Серые крысы отказались причинять вред сородичам даже за еду

Серые крысы отказались причинять вред сородичам даже за еду
Серые крысы оказались крайне заботливыми существами. Фото: pixabay.com

Специалисты Нидерландского института установили, что серые крысы пытаются раздобыть пищу так, чтобы ни при каких обстоятельствах не навредить сородичам.

В ходе эксперимента ученые попытались понять, заботятся ли животные о своих соплеменниках. Приучив крыс совершать определенные действия, чтобы получать за это сахар. Позже исследователи изменили систему и теперь действия подопытных, совершаемые «за еду», приносили боль другим пушистым участникам эксперимента.

Неприятные ощущения заставляли крыс издавать писк, слышимый сородичам. В результате надрессированные на определенные действия крысы отказывались от лакомства, чтобы не навредить другим животным, вне зависимости от того, знакомы ли они.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как кофеин, согласно исследованию американских ученых, влияет на мышление человека.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
биология серые крысы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дочь Заворотнюк впервые поделилась переживаниями о болезни матери
Во Всеволожске у 93-летней старушки украли 178 тысяч рублей
Некоторые ароматы могут помочь лучше запоминать сны
Серые крысы отказались причинять вред сородичам даже за еду
Главный герой «Нянек» Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет
В ВОЗ объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа
В Леонбласти спасли детеныша нерпы, одиноко дрейфующего на льдине
На площади Победы поймали девушку на «БМВ» с незаконными спецсигналами