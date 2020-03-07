Серые крысы отказались причинять вред сородичам даже за еду

Специалисты Нидерландского института установили, что серые крысы пытаются раздобыть пищу так, чтобы ни при каких обстоятельствах не навредить сородичам.

В ходе эксперимента ученые попытались понять, заботятся ли животные о своих соплеменниках. Приучив крыс совершать определенные действия, чтобы получать за это сахар. Позже исследователи изменили систему и теперь действия подопытных, совершаемые «за еду», приносили боль другим пушистым участникам эксперимента.

Неприятные ощущения заставляли крыс издавать писк, слышимый сородичам. В результате надрессированные на определенные действия крысы отказывались от лакомства, чтобы не навредить другим животным, вне зависимости от того, знакомы ли они.

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