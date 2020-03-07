Пение Ольги Бузовой без фонограммы не вызвало восторга поклонников

Пение Ольги Бузовой без фонограммы не вызвало восторга поклонников
Судя по всему, Ольга Бузова обладает легендарной трудоспособностью. Фото: Instagram @buzova86

Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова не постеснялась вживую представить фрагмент своей новой песни на пресс-завтраке Муз-ТВ. Однако слушатели не пришли в восторг от результата.

Во время пресс-завтрака телеканала Муз-ТВ певица и телезвезда исполнила припев своей новой композиции. Находившиеся в зале публика, в том числе звездная, не оценила певческие данные Бузовой, которая едва попадала в ноты, пишет портал «Дни24».

Отметим, что и поклонники, и хейтеры уже не раз утверждали, что секретом успеха Ольги является не выдающийся талант, а непоколебимое трудолюбие и уверенность в себе. Помимо этого, Бузова, конечно, не жалеет средств на саморекламу, что также дает плоды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой человек Бузовой, Давид Манукян, рассказал, сколько тратит, чтобы порадовать звезду.

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Пение Ольги Бузовой без фонограммы не вызвало восторга поклонников
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