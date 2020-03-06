Блогер Манукян заявил, что Бузова дорого ему обходится

Возлюбленному богатой певицы приходится тратить много денег, чтобы удивлять ее.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем блогер Давид Манукян рассказал в интервью на YouTube-канале «Алена, блин!». Он заверил, что Ольга Бузова не содержит его и ему надоело опровергать эти слухи. Манукян заявил, что тратит много на свой продакшн и на свою возлюбленную. Блогер понимает, что она непростая девушка и ее нужно удивлять.

Так, за один ужин они могут заплатить до 80 тысяч рублей. Манукян подчеркнул, что живут они с Бузовой вместе, но не на ее территории. Блогер также поделился историей их знакомства: они начали общаться ради сотрудничества, а сближались постепенно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова рассказала, как молодой бойфренд завоевал ее сердце. Ольга также отметила, что не ощущает разницу в возрасте с возлюбленным, который младше нее на семь лет.