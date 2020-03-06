Блогер Манукян заявил, что Бузова дорого ему обходится

Блогер Манукян заявил, что Бузова дорого ему обходится
Ольга Бузова со своим возлюбленным. Фото: Instagram

Возлюбленному богатой певицы приходится тратить много денег, чтобы удивлять ее.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем блогер Давид Манукян рассказал в интервью на YouTube-канале «Алена, блин!». Он заверил, что Ольга Бузова не содержит его и ему надоело опровергать эти слухи. Манукян заявил, что тратит много на свой продакшн и на свою возлюбленную. Блогер понимает, что она непростая девушка и ее нужно удивлять.

Так, за один ужин они могут заплатить до 80 тысяч рублей. Манукян подчеркнул, что живут они с Бузовой вместе, но не на ее территории. Блогер также поделился историей их знакомства: они начали общаться ради сотрудничества, а сближались постепенно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова рассказала, как молодой бойфренд завоевал ее сердце. Ольга также отметила, что не ощущает разницу в возрасте с возлюбленным, который младше нее на семь лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
блогер давид манкуян ольга бузова отношения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Блогер Манукян заявил, что Бузова дорого ему обходится
Пропавшую несколько дней назад школьницу нашли у похитителя в ящике под диваном
Фанаты «Зенита» раскритиковали руководство клуба после скандала в ...
В Финляндии у 15 человек диагностировали коронавирус
На Парнасе странный водитель стреляет по колесам
Путин заявил, что сменяемость власти необходима
Власти Петербурга закупят лифты на 300 млн рублей
В Москве вылечился заболевший коронавирусом