Роналдиньо оставят под арестом на время следствия

Бывшего полузащитника бразильской футбольной сборной Роналдиньо решили оставить под арестом на время следствия.

Как сообщает Reuters, Роналдиньо и его брат Роберто были задержаны в среду, 4 марта, после того, как прибыли в Парагвай по фальшивым паспортам. По решению суда они останутся под арестом. Срок заключения спортсмена может продлиться до полугода. Известно, что защита бразильцев будет подавать апелляцию на домашний арест.

Их задержали после обыска в номере отеля, где правоохранители нашли поддельные личные документы на имя Роналдиньо и его брата. В Парагвай футболист прибыл для презентации своей книги и участия в запуске благотворительной кампании.

Спортсмена лишили загранпаспорта еще два года назад за неуплату налогов. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере более 2,2 млн долларов из-за неправильного строительства пирса на берегу озера, где находится дом его семьи.

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