В Пулково отменили вечерние рейсы в Москву и в Нур-Султан

В петербургской воздушной гавани Пулково отменили несколько рейсов сегодня, 8 марта. Два из них должны были отправиться в Москву, еще один — в Нур-Султан.

Согласно информации с электронного табло Пулково, первым отмененным рейсом сегодня стал рейс FV 6035 в российскую столицу, который должен был вылететь из Пулково в шесть часов вечера. Также отменен рейс IO 676 в Москву, запланированный на половину девятого вечера.

Кроме того, пассажирам придется искать другие способы улететь в столицу Казахстана — в аэропорту отменили рейс KC 138, назначенный на 23.00.

Аэропорт не приводит причины, по которым были отменены указанные рейсы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый самолет Airbus A350 «Аэрофлота» прибыл в Пулково.