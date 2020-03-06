Новый самолет Airbus A350 «Аэрофлота» прибыл в Пулково

Новый самолет Airbus A350 &#171;Аэрофлота&#187; прибыл в Пулково
Airbus A350. Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Петербургская воздушная гавань Пулково приняла первый коммерческий рейс авиаперевозчика «Аэрофлот» на новом самолете Airbus A350.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ОО «Воздушные Ворота Северной Столицы», в течение этого месяца высокотехнологичный авиалайнер Airbus A350 будет курсировать между «двумя столицами» — Петербургом и Москвой. Уже после марта самолет перейдет на дальнемагистральные маршруты «Аэрофлота».

Новый самолет на данный момент является единственным воздушным судном данного типа в парке российских авиаперевозчиков. Airbus A350 вмещает 316 пассажиров в трех классах: 28 мест в бизнес-классе, 24 — в комфорт классе с увеличенным пространством для ног и 264 — в эконом-классе.

Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажирам предлагают за бонус оценить качество сервиса в Пулково.

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