Новый самолет Airbus A350 «Аэрофлота» прибыл в Пулково

Петербургская воздушная гавань Пулково приняла первый коммерческий рейс авиаперевозчика «Аэрофлот» на новом самолете Airbus A350.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ОО «Воздушные Ворота Северной Столицы», в течение этого месяца высокотехнологичный авиалайнер Airbus A350 будет курсировать между «двумя столицами» — Петербургом и Москвой. Уже после марта самолет перейдет на дальнемагистральные маршруты «Аэрофлота».

Новый самолет на данный момент является единственным воздушным судном данного типа в парке российских авиаперевозчиков. Airbus A350 вмещает 316 пассажиров в трех классах: 28 мест в бизнес-классе, 24 — в комфорт классе с увеличенным пространством для ног и 264 — в эконом-классе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажирам предлагают за бонус оценить качество сервиса в Пулково.