В Киргизии неизвестные в масках избили участниц марша за женские права

Милиция задержала не нападающих, а участниц марша за права женщин. Фото: pixabay

Милиция задержала не нападающих, а участниц марша за права женщин. Фото: pixabay

Неизвестная группа мужчин в масках напала на участниц шествия в защиту прав женщин по случаю 8 марта в Бишкеке (Киргизия).

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на одну из участниц марша, еще до начала шествия несколько десятков неизвестных напали на женщин и принялись их избивать. Девушка отметила, что некоторые из нападавших были вооружены палками.

Она также рассказала, что местные стражи порядка в это время ничего не делали, а после нападения начали задерживать самих участниц мероприятия, включая пострадавших. По словам очевидцев, в отдел отвезли около 50 женщин.

Издание попыталось получить комментарий от пресс-службы МВД страны, однако они так и не дали ответ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петергофском шоссе задержали подозреваемого в нападении с ножом на женщину.