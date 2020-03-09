Гребень антициклона принесет прояснения в петербургское небо

Гребень антициклона принесет прояснения в петербургское небо
Воздух прогреется до плюс 8 градусов. Фото: Pixabay

В понедельник, 9 марта, на погоду в Петербурге повлияет гребень антициклона.

Благодаря ему в облаках будет много прояснений, вероятность осадков близка к нулю. Об этом рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Воздух прогреется до плюс 8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3- 8 метров в секунду. По словам синоптика, рекорд максимальной температуры для 9-го марта в Петербурге был установлен в 2015-м году и составляет плюс 7,6 градуса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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