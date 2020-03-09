Протоиерей Смирнов призвал россиян полюбить мигрантов

Протоиерей Смирнов призвал россиян полюбить мигрантов
Необходимо привыкнуть к мигрантам, считает Дмитрий Смирнов. Фото: Wikipedia

Протоиерей Дмитрий Смирнов считает, что мигранты являются будущим населением России, и призвал граждан поменять свое отношение к ним.

Такое заявление в эфире радио «Радонеж» священнослужитель сделал, поскольку, по его словам, нередко к нему приходят люди, кающиеся в негативном отношении к мигрантам. В свою очередь, Смирнов приводит европейский пример и отмечает, что приезжие и в России вскоре станут значительной частью населения.

Протоиерей считает, что к этой ситуации просто надо «привыкнуть» и постараться полюбить мигрантов. Возможно, в будущем мигранты и вовсе будут принимать россиян на работу, поменявшись с нами местами, считает Смирнов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не так давно известный неоднозначными высказываниями священнослужитель «прошелся» как по женщинам, так и по мужчинам, к примеру, назвав последних «маменькиными сынками».

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Протоиерей Смирнов призвал россиян полюбить мигрантов
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