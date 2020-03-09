Снижение цен на нефть назвали попыткой ослабить Россию на рынке

Снижение цен на нефть саудовской компанией Saudi Aramco назвали попыткой ослабить Россию на рынке.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК и представителей властей Саудовской Аравии, такой шаг саудовской стороны является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка.

В марте 2020 года на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на майские поставки нефти марки Brent уменьшилась едва ли не в половину, на 42,6%. Её цена составила $31,74 за баррель. Стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой на апрель и вовсе упала на 48,9%, опустившись до $27,72. Сильнейший за последние годы крах цен на нефть вызван итогом переговоров стран ОПЕК+, прошедшем в Вене. ОПЕК, со своей стороны, предлагала дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за эпидемии коронавируса, отрицательно сказывающей на спросе. Однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 38 кредитно-финансовых организаций России оказались в зоне риска.