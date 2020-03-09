Снижение цен на нефть назвали попыткой ослабить Россию на рынке

Снижение цен на нефть назвали попыткой ослабить Россию на рынке
Стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель. Фото: Pixabay

Снижение цен на нефть саудовской компанией Saudi Aramco назвали попыткой ослабить Россию на рынке.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК и представителей властей Саудовской Аравии, такой шаг саудовской стороны является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка.

В марте 2020 года на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на майские поставки нефти марки Brent уменьшилась едва ли не в половину, на 42,6%. Её цена составила $31,74 за баррель. Стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой на апрель и вовсе упала на 48,9%, опустившись до $27,72. Сильнейший за последние годы крах цен на нефть вызван итогом переговоров стран ОПЕК+, прошедшем в Вене. ОПЕК, со своей стороны, предлагала дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за эпидемии коронавируса, отрицательно сказывающей на спросе. Однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 38 кредитно-финансовых организаций России оказались в зоне риска.

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Снижение цен на нефть назвали попыткой ослабить Россию на рынке
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