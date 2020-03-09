В Петербурге неизвестный напал с ножом на прохожего

На Ленинском проспекте неизвестный ударил мужчину по голове предметом, похожим на нож.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавший был доставлен в больницу с различными травмами в тяжелом состоянии. Полицейские задержали подозреваемого у дома №33/1 на проспекте Маршала Жукова. Он был нетрезв.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Злоумышленник ударил потерпевшую ножом в лифте, а после сбежал с пустыми руками.