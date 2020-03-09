В Приморском районе из квартиры повара вынесли почти миллион рублей

Воры пробрались в квартиру и вынесли 875 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Воры пробрались в квартиру и вынесли 875 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Санкт-Петербурга, в одном из домов по улице Репищева, неизвестные обокрали дом женщины-повара.

Праздничные выходные печально закончились для жительницы Приморского района Петербурга. С заявлением о пропаже имущества в правоохранительные органы обратилась владелица квартиры, в которую проникли злоумышленники. О случившемся в понедельник, 9 марта, gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Северной столице и Ленобласти.

По словам 38-летней пострадавшей, преступники могли попасть в квартиру в период с 5 по 8 марта, пока хозяйка отсутствовала. Материальный ущерб, нанесенный ворами, повар оценила в 875 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный, находясь в нетрезвом состоянии, нанес прохожему удар по голове острым предметом, похожим на нож.