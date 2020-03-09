На Софийской улице произошло ДТП с участием трех машин

ДТП на Софийской улице. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП на Софийской улице. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Утром 9 марта на Софийской улице произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Одна из машин улетела в кювет. На место происшествия прибыли спасатели. Остальные участники движения объезжаю место ДТП по средней полосе.

«На Софийской улице, перед вторым бубликом пострадало 3 машины, из них 1 ушла в кювет, все живы. Проезд по средней полосе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутреннем кольце КАД в Московском районе Петербурга 8 марта произошло ДТП с участием Toyota Corolla. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.