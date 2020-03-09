На Софийской улице произошло ДТП с участием трех машин

На Софийской улице произошло ДТП с участием трех машин
ДТП на Софийской улице. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Утром 9 марта на Софийской улице произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Одна из машин улетела в кювет. На место происшествия прибыли спасатели. Остальные участники движения объезжаю место ДТП по средней полосе.

«На Софийской улице, перед вторым бубликом пострадало 3 машины, из них 1 ушла в кювет, все живы. Проезд по средней полосе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутреннем кольце КАД в Московском районе Петербурга 8 марта произошло ДТП с участием Toyota Corolla. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Софийской улице произошло ДТП с участием трех машин
В Петербурге прошла церемония награждения лауреатов премии «Фигаро»
Нетрезвый житель Петербурга «заминировал» улицу
Более 250 тысяч человек совершили кражу в России в 2019 году
В Приморском районе из квартиры повара вынесли почти миллион рублей
Сотрудники Apple перешли на удаленную работу из-за коронавируса
«Аэрофлот» снял новый Airbus A350-900 с рейса на второй день полетов
В Петербурге неизвестный напал с ножом на прохожего