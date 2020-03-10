Пользователей Сети начали обманывать, используя «Белого кролика»

Мошенники придумали новую схему краж под названием «Белый кролик», который подразумевает использование фишинга с опросами на брендированных сайтах.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на главу департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрея Бусаргина, название новой схемы мошенничества «Белый кролик» выбрано из-за сходства со сказкой «Алиса в стране чудес». Мошенники в соцсетях от имени звезд или с помощью поддельных новостных роликов предлагают жертве пройти опрос на сайте, к примеру банка или оператора связи, за вознаграждение.

После этого на почту жертвы приходит уведомление о выигрыше с ссылкой на сайт без логотипов. Доверившийся «Белому кролику» пользователь теряет бдительность и попадает в «черную нору».

Уже на сайте мошенники запрашивают «тестовый» платеж на несколько сотен рублей, а также уточняет CVC-код или логин и пароль от мобильного банка.

Например, мошенники перезаливают записи звезд с призывом участвовать в настоящем розыгрыше, а под ролком размещают ссылку на сторонний сайт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием такси.