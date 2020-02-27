Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием такси

Мошенники стали использовать такси для получения денег обманным путем. Жертвами таких махинаций становятся те, кто не пользуется онлайн-оплатой.

В основном в ловушку попадают пенсионеры. Водители просят их перевести деньги через банкомат, для чего предлагают бесплатно воспользоваться услугой «такси от банка».

Как сообщили «Известия», мошенники проявляют «заботу» о клиентах, чем повышают доверие своих жертв, в особенности пожилых.

В ЦБ отметили, что сотрудники банков никогда не предлагают клиентам совершать операции через банкоматы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мошенники звонят жителям Ленобласти и просят денег именем Роспотребнадзора.