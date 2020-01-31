Мошенники звонят жителям Ленобласти и просят денег именем Роспотребнадзора

В Ленинградской области предпринимателям звонят мошенники и представляются должностными лицами Роспотребнадзора, после чего просят «скинуться» региональному управлению ведомства.

Управление Роспотребнадзора по региону предупредило ленинградцев о новом виде мошенничества на своем официальном сайте. Ведомство отмечает, что мошенники представляются руководством управления, в частности замруководителя Максимом Черным.

В Роспотребнадзоре заявили, что сотрудники Управления «с подобными предложениями не выступают».

Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь от мошеннических действий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 29 мошенников, продававшие БАДы пенсионерам, отделались условными сроками.