Мошенники звонят жителям Ленобласти и просят денег именем Роспотребнадзора

В Ленинградской области предпринимателям звонят мошенники и представляются должностными лицами Роспотребнадзора, после чего просят «скинуться» региональному управлению ведомства.
Управление Роспотребнадзора по региону предупредило ленинградцев о новом виде мошенничества на своем официальном сайте. Ведомство отмечает, что мошенники представляются руководством управления, в частности замруководителя Максимом Черным.
В Роспотребнадзоре заявили, что сотрудники Управления «с подобными предложениями не выступают».
Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь от мошеннических действий.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 29 мошенников, продававшие БАДы пенсионерам, отделались условными сроками.