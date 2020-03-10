Названы самые популярные легковые автомобили у россиян

Названы самые популярные легковые автомобили у россиян
LADA Granta. Фото: официальный сайт "АвтоВАЗа".

Автомобильные эксперты перечислили самые популярные марки легковых автомобилей на российском рынке.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные аналитического агентства «Автостат», наибольшей популярностью у российских автовладельцев пользуются легковые автомобили марки LADA — из 44,5 млн зарегистрированных авто 33,1% приходится на данную марку. Второе место занимает Toyota с показателем 8,8%, а третье — Hyundai с показателем в 5%. Популярными среди россиян также стали марки Nissan и KIA — по 4,8%.

В десятку рейтинга также входят Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что украинский ЗАЗ запустил тестовое производство российских автомобилей LADA.

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