Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7500 человек

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7500 человек
Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии. Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 131 новый случай заражения коронавирусом, что почти вдвое меньше, чем обычно. Теперь число зараженных в стране выросло до 7513. При этом 53 заболевший COVID-19 умерли.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

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