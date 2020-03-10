Россиян ждут длинные выходные в мае

Россиян ждут длинные выходные в мае
Россиянам напомнили о длинных выходных. Фото: pixabay.com

Следующие длинные выходные наступят в мае. Отдыхать россияне будут пять дней подряд.

В честь Дня весны и труда жители страны будут отдыхать с пятницы, 1 мая, до вторника, 5 мая. Последний день апреля объявлен сокращенным. Перед праздниками рабочие дни уменьшаются на 1 час.

Еще одна сокращенная неделя ждет россиян в июне. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в связи с празднованием Дня России. Отдыхать население будет три дня подряд — с пятницы по воскресенье.

Последняя сокращенная неделя в году наступит в ноябре. Россияне будут отдыхать в среду, 4 ноября.

Всего в 2020 году 248 рабочих дней и 118 выходных, включая праздничные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга предпочитают в длинные выходные проводить время дома, либо посвящать его прогулкам, культурным мероприятиям и встречам с друзьями.

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