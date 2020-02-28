Петербуржцы проводят длинные выходные дома или с друзьями

Петербуржцы проводят длинные выходные дома или с друзьями
Петербуржцы любят проводить выходные дома. Фото: unsplash.com

Около 71% петербуржцев отдыхают в длинные выходные на 23 февраля и 8 марта. Провести это время они предпочитают дома или на прогулках с друзьями.

Опрос среди жителей Петербурга провели аналитики «Авито Работа». Выяснилось, что 51% респондентов отдыхают дома в длинные выходные. Столько же предпочитают посвятить время прогулкам, культурным мероприятиям и встречам с друзьями.

Примерно 24% опрошенных занимаются домашними делами в выходные: делают мелкий ремонт, ходят в магазин и т.д. По 6% петербуржцев посвящают свободное время поездкам по России или заботам о здоровье. Самообразованием на выходных занимается 7% респондентов.

Работают в длинные выходные 19% петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону скупают билеты в Крым на мартовские выходные.

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