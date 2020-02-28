Петербуржцы скупают билеты в Крым на мартовские выходные

Москвичи и петербуржцы выбрали Крым на мартовские выходные. Фото: pixabay.com

Москвичи и петербуржцы выбрали Крым на мартовские выходные. Фото: pixabay.com

Отметить 8 марта в Крыму решили жители Москвы, Ростова-на-Дону и Петербурга. Билеты на поезда и самолеты они приобрели заранее.

Аналитики Туту.ру изучили, жители каких городов выбирают Крым на мартовские выходные. Каждый второй, кто купил билет, приедет из Москвы.

«Самая многочисленная возрастная группа — это люди старше 56 лет», — отметили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

Следом расположились жители Ростова-на-Дону, скупившие 22% билетов, и жители Петербурга, на которых пришлось 9%.

В тройку самых популярных авианаправлений по России на 8 марта вошел рейс «Москва — Симферополь». Большая часть пассажиров — это женщины. Всего на москвичей приходится 57% от всех, кто летит по России в Симферополь. На втором месте петербуржцы, на третьем — жители Ростова-на-Дону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по Крымскому мосту проехала первая сотня пассажирских поездов.