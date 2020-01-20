Первая сотня поездов проехала по Крымскому мосту

Сто поездов с пассажирами прошли по Крымскому мосту через Керченский пролив за месяц, с момента открытия железнодорожной части моста. Поезда перевезли 85 тысяч человек.

Как сообщает инфоцентр «Крымский мост», поезда начали ходить по железнодорожной части моста 23 декабря прошлого года. Первый пассажирский поезд в Крым прибыл в Севастополь из Петербурга 25 декабря. На следующий день Симферополь принял поезд из российской столицы. К началу курортного сезона, согласно сообщению компании перевозчика «ГрандСервисЭкспресс», будут запущены поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

Больше всего пассажиров проехали на поездах «Таврия» 3 января, тогда поезда перевезли почти три тысячи человек.

Поезд сообщением Севастополь — Петербург стал сотым по счету поездом, он проехал по Крымскому мосту вечером в воскресенье, 19 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поезда сообщением Петербург — Крым начали курсировать через день.