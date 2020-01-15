Поезда сообщением Петербург — Крым начали курсировать через день

С 15 января поезд № 7 Санкт-Петербург — Севастополь начал курсировать через день. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

С 15 января поезд № 7 Санкт-Петербург — Севастополь начал курсировать через день. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Поезда в Крым из Петербурга, ранее ходившие ежедневно, со среды начали курсировать в режиме «через день», сообщается на сайте перевозчика — компании «ГрандСервисЭкспресс» (ГСЭ).

С 15 января поезд № 7 Санкт-Петербург — Севастополь начал курсировать через день, а поезд № 8 в обратном направлении перейдет на такой же режим с 17 января.

Поезда № 27 Москва — Симферополь) и № 28 в обратном направлении продолжат курсировать в ежедневном режиме.

Напомним, 23 декабря, с Московского вокзала Петербурга отправился первый поезд, который отвезет пассажиров в Севастополь через Крымский железнодорожный мост. В семнадцати вагонах в Севастополь находились 530 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за первые сутки с начала продаж было продано более пяти тысяч билетов на первые поезда «Таврия» в Крым, которые отправятся в декабре.