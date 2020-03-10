В Италии ограничили передвижение граждан по стране из-за коронавируса

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса.

В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем, сообщает ТАСС. Ограничения вступают в силу 10 марта.

Накануне власти Италии закрыли 14 провинций из-за эпидемии нового коронавируса. Соответствующий указ подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. В период с 8 марта по 3 апреля будут закрыты на въезд и выезд вся Ломбардия и еще 14 провинций: Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти. В указанных районах начнут действовать жесткие меры по «сдерживанию коронавируса». В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.