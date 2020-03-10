В Финляндии еще у 10 человек диагностировали коронавирус

В Финляндии еще у 10 человек диагностировали коронавирус
Флаг Финляндии. Фото: pixabay

В соседней для Петербурга Финляндии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом.

На данный момент число зараженных коронавирусом взросло до 33, сообщает портал Yle.

По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL, среди заболевших есть как те, кто посещал страны, уже охваченные эпидемией COVID-19, так и те, кто контактировал с уже заболевшими.

Первый случай заражения коронавирусом в Финляндии был зарегистрирован 26 февраля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 754 человека. Число жертв выросло до 3136 . При этом почти 1297 вылечились и выписаны из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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В Финляндии еще у 10 человек диагностировали коронавирус