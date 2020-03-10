В Петербурге вынесен приговор по делу о сбыте наркотиков

В Петербурге вынесен приговор по делу о сбыте наркотиков
Совершить задуманное девушке не удалось. Фото: pixabay

Обвинение было поддержано прокуратурой Красногвардейского района. Викторию Петренко признали виновной в уголовном преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ.

Было установлено, что 23-летняя петербурженка решила заработать денег незаконным способом. Она приобрела наркотик (марихуану), который намеревалась перепродать. Распределив по нескольким упаковкам, девушка хотела продать запрещенные средства людям, которых их употребляют. Но задуманное она совершить не успела — ее задержала полиция. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

В результате расследования и выяснения всех обстоятельств, суд признал Петренко виновной. Теперь девушка 3 года проведет в колонии общего режима.

В данный момент, приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, изготавливающий наркотики в домашней лаборатории, окажется на скамье подсудимых.

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