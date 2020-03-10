АвтоВАЗ может изменить цены на свою продукцию из-за падения рубля

АвтоВАЗ надеется на поддержку от правительства, которая будет оказана автомобильному рынку. Фото: pixabay.com

АвтоВАЗ надеется на поддержку от правительства, которая будет оказана автомобильному рынку. Фото: pixabay.com

Даже при условии, что сборка автомобилей происходит в России, их себестоимость зависит от экономических показателей курса валют. Все дело в том, что в компании используют зарубежное сырье.

Данная ситуация, которая происходит с ценами на нефть, из-за которых меняется стоимость необходимого сырья, плохо может отразиться на автомобильной промышленности в стране. Некоторые субпоставщики поставляют свою продукцию по ценам, указанным в долларах или евро. Об этом сообщает РБК с ссылкой на представителя АвтоВАЗа.

Пока что неизвестно на сколько могут подняться цены на автомобили. Для начала, курсу рубля нужно зафиксироваться. Одно ясно точно, если показатель не изменится, повышение цен — дело времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как падение курса рубля повлияет на их жизнь.