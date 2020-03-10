В Петербурге проведена уникальная операция на легочных артериях младенца

В Петербурге проведена уникальная операция на легочных артериях младенца
Теперь у девочки все будет хорошо. Фото: pixabay.com

Данная операция первая подобная для России.

Операцию сделали недоношенной девочке, которая родилась в Архангельске на 29 неделе беременности. Ее вес составлял 1 кг и 100 граммов. Через два месяца после рождения, медики, изучающие состояние ребенка, обнаружили призраки патологии. В результате совещания со специалистами Педиатрического медицинского университета, было принято решение о перевозе девочки в Петербург. В северную столицу девочка прибыла уже в критическом состоянии. Компьютерная томография диагностировала у ребенка очень редкую и опасную патологию — артериовенозную мальформацию легочных сосудов. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу университета.

Врачами было решено провести рентгенэндоваскулярную операцию. Такая операция проводят с помощью маленьких проколов на коже под рентгеном. Подобные операции проводят только специалисты Педиатрического университета. В основном, операции делались на головном мозге. А такой случай оказался первым в практике учреждения.

Операцию провели в конце февраля. Она прошла успешно. Сейчас вылеченная девочка сама дышит и ест, а угроза жизни миновала. Из клиники уже 6 марта ребенок отправился с родителями домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мариинской больнице проведена уникальная операция на легкие.

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