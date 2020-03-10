В Приморском районе на небе замечены «светящиеся» объекты

В такие моменты всегда посещают мысли об НЛО, но в реальности все оказывается куда прозаичнее. Фото: https://pixabay.com/

В такие моменты всегда посещают мысли об НЛО, но в реальности все оказывается куда прозаичнее. Фото: https://pixabay.com/

Необычное явление заметил местный житель.

Своим наблюдением он поделился в социальных сетях. По его словам, светящиеся шары в небе «висят» уже пару недель. Данные объекты хорошо видны ночью, но на звезды они не похожи. Для освещения какого-либо объекта с земли они вряд ли используются, ведь находятся очень высоко. Отметил очевидец, что фотографий у него, к сожалению, нет. А свой пост он снабдил хэштегом «нло» и поинтересовался, наблюдал ли кто-то подобное. Об этом сообщает Neva.today.

Не все поддержали в мужчину. Некоторые и вовсе засомневались в его здравом рассудке. Но, как выяснилось, свидетелем явления стал не только он. Один из комментатор сообщил, что тоже видел накануне вечером нечто подобное в районе Лахты.

Что же это может быть — пока что загадка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы увидели над городом «НЛО» и радугу.