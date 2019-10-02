Петербуржцы увидели над городом «НЛО» и радугу

Петербуржцы увидели над городом &#171;НЛО&#187; и радугу
Радугу заметили 2 октября. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Погода в Северной столице продолжает удивлять жителей. На улице и ветер, и дождь, и град. Накануне в небе над Петербургом можно было увидеть двойную радугу.

Высокую радугу горожане увидели сегодня вечером, 2 октября. Очевидцы поделились фотографиями в социальных сетях. Одни в комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» восхитились природным явлением, другие заметили на снимке еще кое-что необычное.

«И квадратные НЛО», — написал пользователь.

Оказалось, что светлые квадраты в небе — не летающий объект, а отражение ламп.

«Обычные, реальные инопланетные корабли», — добавил подписчик.

Ранее в GazetaSPb сообщали о радуге над КАД. Водители любовались сияющим оптическим явлением.

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