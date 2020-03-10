Кокорин опроверг слова о том, что он не хочет возвращаться в «Зенит»

Кокорин опроверг слова о том, что он не хочет возвращаться в «Зенит»
Александр Кокорин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин сообщил, что информация которая сейчас активно распространяется среди СМИ — ложь. Об этом он заявил в личном аккаунте в Instagram.

Ранее в новостях появилась информация о том, что Кокорин не видит смысла возвращаться в петербургскую команду после аренды, потому что отношения с клубом испорчены. В качестве ссылки на якобы слова Кокорина приводился пресс-релиз Youtube канала «КраСава».

Кокорин в instastories заявил, что в интервью такого не говорил, а журналисты просто хотят увидеть конфликтный инфоповод там, где его нет. Футболист попросил зрителей посмотреть видео внимательнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кокорин рассказал, как «Зенит» не отпустил его в «Марсель», чтобы он перешел в «Сочи». Ранее футболист отказывался переходить в «Сочи».

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