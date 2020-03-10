В Кронштадте заметили человека, похожего на актера Моргана Фримена

По предварительным данным, артист снимался в одном из новых фильмов.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем рассказала очевидица в своем Instagram-аккаунте. Человек, похожий на актера Моргана Фримена, был замечен у Никольского Морского собора. Девушка не постеснялась и подошла к мужчине, чтобы сделать селфи. На фотографии сходство кажется действительно очевидным. На Фримене одеяние священника – судя по всему, актер снимался в новом фильме.

Сам артист никак не комментировал свое присутствие в Кронштадте. Некоторые пользователи уверены, что петербурженка сфотографировала точно не Фримена. Другие же припомнили артистку его критику российских властей.

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