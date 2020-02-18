Джареда Лето заметили с красивой россиянкой и мамой

Певец отправился на прогулку в компании двух женщин. Он не спешит рассказывать, кем ему приходится россиянка.

Об этом стало известно 18 февраля. Обо всем сообщает Dailymail. Певца Джареда Лето заметили в компании российской супермодели Валерии Кауфман и мамой Констанс в Лос-Анджелесе. Они все вместе пообедали в одной из ресторанов и немного погуляли.

Парочка не первый раз замечают вместо, но ни россиянка, ни певец никак не комментируют слухи о своих отношениях. Фанаты подозревают, что Кауфман и Лето встречаются почти два года, но просто не хотят об этом рассказывать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джаред Лето пытался препятствовать съемкам «Джокера». Актер был настолько недоволен переменой обстоятельств, что настаивал на том, чтобы его менеджеры оказывали давление на киностудию.